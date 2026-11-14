Pakistan vs India, U19 Asia Cup 2026 Final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच शनिवार 14 नवंबर को फाइनल मुकाबला ओमान में खेला जा रहा है। जहां पाकिस्‍तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। टॉस हारने के बाद भारतीय कप्‍तान लक्ष्य रायचंदानी ने कहा कि हम भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे, इसलिए खुश हैं। इस तरह के हाईवोल्‍टेज मैच में आप और क्या सुधार करना चाहते हैं? इस पर उन्‍होंने कहा कि हमारी बैटिंग सही समय पर पीक पर है और हम अच्छी बॉलिंग भी करते रहेंगे। लेकिन, ईशान सूद चोट के चलते खिताबी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह चिगुरुपति वेंकट को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।