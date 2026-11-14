वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर के पास आज नंबर-1 बनने का मौका, निशाने पर 13 साल पुराना रिकॉर्ड

आर्यवीर सहवाग। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/ImTanujSingh)
Pakistan vs India in U19 Asia Cup 2026 Final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला शनिवार 14 नवंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। पिछले साल खिताबी मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई वाली युवा टीम इंडिया अब उसी हार का हिसाब चुकता करने उतरेगी। जहां क्रिकेट फैंस को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग से बड़ी उम्मीदें होगी। वहीं, आर्यवीर के पास भी एशिया कप के एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष बल्लेबाज बनने का मौका होगा।
आर्यवीर सहवाग ने सेमीफाइनल मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलते हुए एक अंडर-19 एशिया कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की सूची में शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू को पीछे छोड़ा था। अब फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन बनाते ही वह यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ देंगे। अगर वह खिताबी मुकाबले में 68 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो सूची में शीर्ष पर काबिज उन्मुक्त चंद के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। जब 2013 के एडिशन में उन्मुक्त ने 370 रन बनाए थे।
|रैंक
|बल्लेबाज
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|1
|उन्मुक्त चंद
|5
|370
|121
|74.00
|75.35
|2
|0
|34
|6
|2
|यशस्वी जायसवाल
|4
|318
|104
|79.50
|81.95
|1
|2
|31
|9
|3
|आर्यवीर सहवाग
|4
|303
|160
|101.00
|95.58
|1
|2
|29
|16
|4
|हिमांशु राणा
|5
|283
|130
|56.60
|96.25
|1
|2
|26
|4
|5
|अभिज्ञान कुंडू
|5
|276
|209*
|138.00
|142.26
|1
|0
|20
|12
|6
|वैभव सूर्यवंशी
|5
|261
|171
|52.20
|182.51
|1
|1
|18
|20
|7
|शुभमन गिल
|5
|252
|78
|50.40
|86.89
|0
|3
|25
|3
|8
|हरनूर सिंह
|5
|251
|120
|50.20
|82.29
|1
|1
|28
|0
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|संस्करण
|1
|समीर मिन्हास
|पाकिस्तान
|5
|471
|177*
|157.00
|117.45
|2
|1
|2025/26
|2
|सामी असलम
|पाकिस्तान
|5
|461
|134
|115.25
|87.14
|2
|2
|2012
|3
|सामी असलम
|पाकिस्तान
|5
|379
|108
|75.80
|91.76
|2
|2
|2013/14
|4
|अशिकुर रहमान शिबली
|बांग्लादेश
|5
|378
|129
|126.00
|84.37
|2
|2
|2023/24
|5
|उन्मुक्त चंद
|भारत
|5
|370
|121
|74.00
|75.35
|2
|0
|2012
|6
|शहजैब खान
|पाकिस्तान
|4
|336
|159
|84.00
|94.64
|2
|0
|2024/25
|7
|यशस्वी जायसवाल
|भारत
|4
|318
|104
|79.50
|81.95
|1
|2
|2018/19
|8
|आर्यवीर सहवाग
|भारत
|4
|303
|160
|101.00
|95.58
|1
|2
|2026/27
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