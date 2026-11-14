वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर के पास आज नंबर-1 बनने का मौका, निशाने पर 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Pakistan vs India in U19 Asia Cup 2026 Final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला शनिवार 14 नवंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला जाना है। पिछले साल खिताबी मुकाबले में भारत को पाकिस्‍तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्‍य रायचंदानी की अगुवाई वाली युवा टीम इंडिया अब उसी हार का हिसाब चुकता करने उतरेगी। जहां क्रिकेट फैंस को टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग से बड़ी उम्‍मीदें होगी। वहीं, आर्यवीर के पास भी एशिया कप के एडिशन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले शीर्ष बल्‍लेबाज बनने का मौका होगा।