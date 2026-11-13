SMAT 2026 Live Streaming: संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर मचाएंगे धमाल, जानें कब-कहां देखें मुकाबले

Syed Mushtaq Ali Trophy 2026: भारत की घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 का आगाज होने जा रहा है। टूर्नामेंट के 19वें संस्करण में एलीट और प्लेट डिवीजन की कुल 38 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट में दो बार की चैंपियन मुंबई की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे संजू सैमसन केरल की कमान संभालेंगे। इसके अलावा युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी बिहार की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।