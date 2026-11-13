मैट हेनरी ने भारत के खिलाफ कीर्तिमानों की झड़ी लगाकर हिला डाली रिकॉर्ड बुक, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

भारत के खिलाफ विकेट का जश्न मनाते मैट हेनरी। (फोटो सोर्स: एक्स@/himanii_68)
Matt Henry ODI records in IND vs NZ 4th ODI: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह उसकी वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। जबकि वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से ही यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार भी है। न्यूजीलैंड की टीम ये कारनामा मैट हेनरी के जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर करने में सफल रही है, जिन्होंने पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने वाली टीम इंडिया के पहले ही ओवर में विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के विकेट चटकाकर जीत की नींव रखी। इस मैच में हेनरी ने अकेले ही 6 विकेट लिए। इसके साथ ही वह भारत के खिलाफ सिर्फ 12 पारियों में 4+ विकेट हॉल लेने वाले दुनिया के शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। इस मैच में कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आइये आपको भी बताते हैं।
|रैंक
|गेंदबाज
|4+ विकेट हॉल
|पारियां
|1
|मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)
|4
|12
|1
|रवि रामपॉल (वेस्टइंडीज)
|4
|14
|1
|अजंता मेंडिस (श्रीलंका)
|4
|19
|1
|ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)
|4
|30
|1
|आकिब जावेद (पाकिस्तान)
|4
|36
|रैंक
|गेंदबाज
|5 विकेट हॉल
|1
|ट्रेंट बोल्ट
|6
|2
|सर रिचर्ड हैडली
|5
|3
|शेन बॉन्ड
|4
|3
|मैट हेनरी
|4
|5
|टिम साउदी
|3
|गेंदबाज
|विपक्षी टीम
|5 विकेट हॉल
|शेन बॉन्ड
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|ट्रेंट बोल्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|बेन सीयर्स
|पाकिस्तान
|2
|मैट हेनरी
|भारत
|2
|रैंक
|जीत का अंतर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|290 रन
|आयरलैंड
|एबरडीन
|2008
|2
|244 रन
|भारत
|माउंट माउंगानुई
|2026
|3
|210 रन
|अमेरिका
|द ओवल
|2004 (चैंपियंस ट्रॉफी)
|4
|206 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|1986
|5
|204 रन
|वेस्टइंडीज
|क्राइस्टचर्च
|2017
|रैंक
|हार का अंतर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|245 रन
|श्रीलंका
|शारजाह
|2000
|2
|244 रन
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2026
|3
|214 रन
|दक्षिण अफ्रीका
|मुंबई (वानखेड़े)
|2015
|4
|208 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
|2004
|5
|202 रन
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|1975 (वर्ल्ड कप)
|6
|200 रन
|न्यूजीलैंड
|दांबुला
|2010
|रैंक
|भारत का स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|54 रन
|श्रीलंका
|शारजाह
|2000
|2
|63 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
|1981
|3
|78 रन
|श्रीलंका
|कानपुर
|1986
|4
|79 रन
|पाकिस्तान
|सियालकोट
|1978
|5
|88 रन
|न्यूजीलैंड
|दांबुला
|2010
|6
|89 रन
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2026
|7
|91 रन
|दक्षिण अफ्रीका
|डरबन
|2006
|8
|92 रन
|न्यूजीलैंड
|हैमिल्टन
|2019
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