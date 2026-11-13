मैट हेनरी ने भारत के खिलाफ कीर्तिमानों की झड़ी लगाकर हिला डाली रिकॉर्ड बुक, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Matt Henry ODI records in IND vs NZ 4th ODI: न्‍यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह उसकी वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। जबकि वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से ही यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार भी है। न्‍यूजीलैंड की टीम ये कारनामा मैट हेनरी के जबरदस्‍त प्रदर्शन के दम पर करने में सफल रही है, जिन्‍होंने पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने वाली टीम इंडिया के पहले ही ओवर में विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के विकेट चटकाकर जीत की नींव रखी। इस मैच में हेनरी ने अकेले ही 6 विकेट लिए। इसके साथ ही वह भारत के खिलाफ सिर्फ 12 पारियों में 4+ विकेट हॉल लेने वाले दुनिया के शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। इस मैच में कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आइये आपको भी बताते हैं।