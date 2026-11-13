श्रेयस अय्यर को आउट करने का जश्न मनाते मैट हेनरी। (फोटो सोर्स: CricCrazyJohns)
NZ vs IND 4th ODI Highlights: न्यूजीलैंड और भारत के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कीवी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 334 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। लेकिन, भारतीय टीम महज 89 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और न्यूजीलैंड की टीम ने 244 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-2 से शानदार वापसी की है। मेजबान टीम की ओर से विल यंग के शतक और टिम सीफर्ट के शतक के बाद मैट हेनरी ने बेहद घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हॉल अपने नाम किया है।
वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारतीय टीम की यह 244 रन से दूसरी सबसे बड़ी हार है, जो 26 साल के बाद मिली है। बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में श्रीलंका की टीम ने 29 अक्टूबर को 245 रन से हराया था। उस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन बनाए थे। उसके जवाब में भारतीय टीम महज 26.3 ओवर में मात्र 54 रनों पर ढेर हो गई थी।
|रैंक
|हार का अंतर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|245 रन
|श्रीलंका
|शारजाह
|2000
|2
|244 रन
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2026
|3
|214 रन
|दक्षिण अफ्रीका
|मुंबई (वानखेड़े)
|2015
|4
|208 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
|2004
|5
|202 रन
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|वर्ल्ड कप 1975
|6
|200 रन
|न्यूजीलैंड
|दांबुला
|2010
न्यूजीलैंड के 334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शून्य के स्कोर पर पहले ही ओवर में मैट हेनरी ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर बगैर खाता खोले पवेलियन भेजकर बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी टीम महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से ईशान किशन ने 27, अक्षर पटेल और नमन धीर ने 21-21 रन बनाए। इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज सिंगल डिजिट के पार नहीं जा सका। वहीं, इंग्लैंड की ओर से मैट हेनरी ने 6 विकेट और मैट फिशर ने 3 विकेट चटकाए।
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