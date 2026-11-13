NZ vs IND 4th ODI Highlights: न्‍यूजीलैंड और भारत के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कीवी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत के सामने 334 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा था। लेकिन, भारतीय टीम महज 89 के स्‍कोर पर ऑलआउट हो गई और न्‍यूजीलैंड की टीम ने 244 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही न्‍यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-2 से शानदार वापसी की है। मेजबान टीम की ओर से विल यंग के शतक और टिम सीफर्ट के शतक के बाद मैट हेनरी ने बेहद घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हॉल अपने नाम किया है।