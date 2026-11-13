भारत के खिलाफ टिम सीफर्ट ने अर्धशतक लगाकर रच दिया इतिहास, ODI क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

भारत के खिलाफ मैच के दौरान शॉट खेलते टिम सीफर्ट। (फोटो सोर्स: Cricinfo)
Tim Seifert ODI record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले जा रहे चौथे वनडे मुकाबले में मेजबान टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मैच में टिम सीफर्ट 48 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 3 छक्कों के साथ 58 रन की पारी खेली है। इसके साथ ही सीफर्ट ने भारत के खिलाफ इतिहास रच दिया है। वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ पहले 10 ओवर में अर्धशतक पूरा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले भारत के विरुद्ध इस फेज में सबसे बड़ा निजी स्कोर जनवरी 1999 में वेलिंगटन में ब्रायन यंग ने (47* रन, 35 गेंद) बनाया था।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को सलामी बल्लेबाज विल यंग और टिम सीफर्ट ने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 72 गेंदों में 85 रन की साझेदारी हुई। कीवी टीम ने 10 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बनाए, जो कीवियों का भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर वनडे में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 1999 में पहले 10 ओवरों में वेलिंग्टन में 2 विकेट खोकर 73 रन बनाए थे।
बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम चौथे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में छह बदलाव के साथ उतरी है। निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं, भारतीय टीम इस मुकाबले में तीन बदलावों के साथ उतरी है। ईशान किशन, कुलदीप यादव और रुतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।
रुतुराज गायकवाड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह।
विल यंग, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, फिन एलन, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, मैट हेनरी और मैट फिशर।
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