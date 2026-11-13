Sandpapergate Case: बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल में अपने पूर्व साथी उस्मान ख्वाजा पर भड़के पैट कमिंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़ी चुप्पी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Pat Cummins denies Usman Khawaja new Sandpapergate revelat: उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' ने साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान 2018 के बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल के पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है, जिसके तहत उस समय के कप्तान और उप-कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर एक साल का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बैन लगा था, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। इस मामले में अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुलगते सवालों के जवाब देने पड़े हैं। इसके साथ ही कमिंस ने ख्वाजा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी में 2018 के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल के नए दावों को कमिंस ने पूरी तरह बकवास बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ख्वाजा पर खिलाड़ियों की जिंदगी और इज्जत से खिलवाड़ करने करने का आरोप लगाया है।
दरअसल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में कुछ बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनके बारे पहले कभी नहीं सुना गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 2018 साउथ अफ्रीका सीरीज के दूसरे टेस्ट के दौरान गकेबरहा में सैंडपेपर का इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि वे तीसरे टेस्ट के दौरान केप टाउन में पकड़े गए। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2017/18 एशेज सीरीज के दौरान अपने घर पर क्रिकेट बॉल की क्वार्टर-सीम उठाकर बॉल की कंडीशन बदल दी थी।
सिडनी के क्रिकेट सेंट्रल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमिंस ने फॉक्स स्पोर्ट्स के हवाले से कहा कि ख्वाजा का यह दावा कि कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन की बॉलिंग चौकड़ी समेत सभी को पता था कि मैदान पर सैंडपेपर लाया जा रहा है, 100 परसेंट गलत है।
कमिंस ने कहा कि जब वह कहते हैं कि हम सभी जानते थे, अगर उनका मतलब है कि हमें पता था कि मैदान पर सैंडपेपर जा रहा है, तो वह 100 परसेंट गलत हैं। मैंने पिछले आठ सालों से लगातार यही कहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। लेकिन, मुझे लगता है कि उस्मान असल में ऐसी बातें कहते हैं, जो इससे कहीं ज्यादा सीरियस हैं।
कमिंस ने कहा कि उस्मान एक दोस्त है, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और रेप्युटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करते। अपनी किताब में वह मेरी और कई दूसरों की जिंदगी और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ लापरवाही बरत रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उसे अपनी कहानी बताने के लिए 100 प्रतिशन सपोर्ट करता हूं, मुझे खुशी है कि उसे लगता है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन हमें उन चीजों के लिए जिम्मेदार होना होगा, जो हम कहते और करते हैं।
कमिंस ने कहा कि इसका असर असली लोगों पर पड़ता है। इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पसंद है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। इससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर सच में असर पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बताई है, मुझे लगता है कि उन्होंने यह बहुत ही कैजुअल तरीके से किया है। इससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। इसी बात से मैं अभी जूझ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। कमिंस ने इस बात से भी इनकार किया कि उस समय पूरे बॉलिंग ग्रुप को बॉल की कंडीशन बदलने के प्लान के बारे में पता था और यह भी कहा कि वह स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट के अलावा टीम में किसी और के बारे में नहीं बोलेंगे, जिन्हें सैंडपेपर गेट स्कैंडल के सार्वजनिक होने और उन पर बैन लगने के बाद बहुत ज्यादा नफरत का सामना किया।
उन्होंने कहा, "अगर हम सामने से सैंडपेपर हटाने की बात कर रहे हैं, तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। मुझे पक्का नहीं पता कि उन तीन लोगों के अलावा और लोग थे (जिन्हें इसके बारे में पता था), लेकिन मुझे नहीं पता था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बॉलर सिर्फ देखकर ही जान जाएंगे कि बॉल में बदलाव किया गया है, उन्होंने कहा कि बैनक्रॉफ्ट के सैंडपेपर इस्तेमाल करने का पता चलने के बाद अंपायरों ने बॉल की जांच की और तीसरे केप टाउन टेस्ट में टीम पर पांच रन की पेनल्टी के बिना खेल जारी रहा। उन्होंने कहा कि उस समय अंपायरों ने भी देखा था। हमें नहीं पता था कि इसमें सैंडपेपर से बदलाव किया गया है। मुझे लगता है कि ख्वाजा के खुलासे यह गैर-जिम्मेदाराना हैं।
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