Sandpapergate Case: बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल में अपने पूर्व साथी उस्मान ख्वाजा पर भड़के पैट कमिंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़ी चुप्पी

कमिंस ने कहा कि इसका असर असली लोगों पर पड़ता है। इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पसंद है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। इससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर सच में असर पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बताई है, मुझे लगता है कि उन्होंने यह बहुत ही कैजुअल तरीके से किया है। इससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। इसी बात से मैं अभी जूझ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। कमिंस ने इस बात से भी इनकार किया कि उस समय पूरे बॉलिंग ग्रुप को बॉल की कंडीशन बदलने के प्लान के बारे में पता था और यह भी कहा कि वह स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट के अलावा टीम में किसी और के बारे में नहीं बोलेंगे, जिन्हें सैंडपेपर गेट स्कैंडल के सार्वजनिक होने और उन पर बैन लगने के बाद बहुत ज्‍यादा नफरत का सामना किया।