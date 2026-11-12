चीन में पहली बार होगा टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन, आठ टीमें लेंगी हिस्सा

क्रिकेट की लोकप्रियता अब दुनिया के नए देशों में भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब चीन में भी क्रिकेट को बढ़ावा देने की तैयारी है। चीन में पहली बार फ्रेंचाइजी आधारित टी-20 लीग का आयोजन होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2027 में आठ टीमों वाली लीजेंड्स टी-20 लीग की शुरुआत होगी। इस लीग के मुकाबले शंघाई में खेले जाने की संभावना है। इसके आयोजन की जिम्मेदारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट (डब्ल्यूसीसी) और डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स मिलकर संभालेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस लीग में दुनियाभर के कई दिग्गज क्रिकेटर खेलते नजर आएंगे।