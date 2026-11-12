Aus vs Eng 1st ODI Live Streaming: कब और कहां देखें पहला वनडे? जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

मिचेल मार्श और हैरी ब्रूक। (Photo- IANS)
Australia vs England 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का रोमांच शुरू होने वाला है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बेहद खास होगा। इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा। वहीं, इंग्लैंड की टीम भी मजबूत तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच पर्थ स्थित पर्थ स्टेडियम में आयोजित होगा। भारतीय समय के अनुसार मुकाबला सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले होगा। भारतीय क्रिकेट फैंस इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 162 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 92 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि उसे इंग्लैंड के खिलाफ 65 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए दो वनडे मैच टाई रहे हैं, जबकि तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं।
आमतौर पर पर्थ की पिच पर तेज उछाल और गति देखने को मिलती है। ऐसे में उम्मीद है कि यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के पास शानदार तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस टीम के गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी करते देखना भी काफी दिलचस्प होगा। वहीं, पर्थ के मौसम की बात करें तो 13 नवंबर को दिन और शाम के समय मौसम गर्म और धूप वाला रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना बेहद कम है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ओर से संभावित प्लेइंग XI का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन के वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने की पुष्टि की है। मिचेल मार्श ने यह भी संकेत दिया है कि टीम के टॉप-6 बल्लेबाजों का चयन लगभग तय है। ये खिलाड़ी आगामी वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी अहम हिस्सा होंगे।
ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), कूपर कोनोली, मैथ्यू रेनशॉ, जोश इंग्लिस (विकेट-कीपर), कैमरून ग्रीन, जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, महली बियर्डमैन और एडम जम्पा।
वहीं, इंग्लैंड की प्लेइंग-11 को लेकर सबसे बड़ी उलझन स्पिन गेंदबाजी के चयन पर होगी। टीम को लियाम डॉसन और आदिल राशिद में से किसी एक को प्लेइंग-11 में शामिल करना पड़ सकता है। हालांकि, दोनों स्पिनरों को मौका मिलने की भी संभावना है। अंतिम फैसला पिच और टीम की रणनीति को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है।
इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11: बेन डकेट, टॉम बैंटन, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स (विकेट-कीपर), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन/आदिल राशिद, गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर।
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