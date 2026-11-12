Aus vs Eng 1st ODI Live Streaming: कब और कहां देखें पहला वनडे? जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

Australia vs England 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का रोमांच शुरू होने वाला है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बेहद खास होगा। इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा। वहीं, इंग्लैंड की टीम भी मजबूत तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।