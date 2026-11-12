PAK vs SL 1st Test: डेब्यू टेस्ट में साकिब खान का कमाल, पाकिस्तान की एलीट लिस्ट में बनाई जगह

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज साकिब खान। (Photo- ICC)
Saqib Khan: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान की ओर से टेस्ट डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज साकिब खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना नाम देश के दिग्गज गेंदबाजों की सूची में दर्ज करा लिया। दरअसल, साकिब खान अब डेब्यू टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के संयुक्त रूप से चौथे गेंदबाज बन गए हैं।
पाकिस्तान की ओर से डेब्यू टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने का कारनामा सबसे पहले ऑफ स्पिनर मोहम्मद नज़ीर ने किया था। उन्होंने 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत दोनों टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला ड्रॉ रहा था।
तेज गेंदबाज मोहम्मद जाहिद पाकिस्तान के दूसरे गेंदबाज थे, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 7 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने यह मुकाबला पारी और 13 रन से जीता था।
पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 249 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 430 रन बनाकर 181 रन की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद मोहम्मद जाहिद की घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी महज 168 रन पर सिमट गई और पाकिस्तान ने शानदार जीत दर्ज की।
लेग स्पिनर अबरार अहमद पाकिस्तान के तीसरे गेंदबाज थे, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 7 विकेट लेने का कारनामा किया था। उन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी।
अबरार की शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 281 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 202 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 275 रन बनाए। इस पारी में भी अबरार अहमद ने 4 विकेट चटकाए थे।
इस तरह इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 355 रन का लक्ष्य रखा था। हालांकि, पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 328 रन ही बना सकी और उसे 26 रन से हार का सामना करना पड़ा।
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