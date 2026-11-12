PAK vs SL 1st Test: डेब्यू टेस्ट में साकिब खान का कमाल, पाकिस्तान की एलीट लिस्ट में बनाई जगह

Saqib Khan: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान की ओर से टेस्ट डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज साकिब खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना नाम देश के दिग्गज गेंदबाजों की सूची में दर्ज करा लिया। दरअसल, साकिब खान अब डेब्यू टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के संयुक्त रूप से चौथे गेंदबाज बन गए हैं।