तिलक वर्मा या ऋतुराज गायकवाड़: न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे में किसे मिलेगा टीम इंडिया में मौका?

New Zealand vs India: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा। इस मुकाबले में ओपनर शुभमन गिल और विकेट-कीपर बल्लेबाज शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। आखिरी दो वनडे मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। ऐसे में दो स्टार खिलाड़ियों के नहीं खेलने से टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषकर, बैटिंग में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच संभावित चयन पर क्रिकेट फैंस के बीच दिलचस्पी बढ़ गई है। वैसे तो दोनों ही खिलाड़ी शानदार हैं। दोनों के पास अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने का माद्दा है। इस लिहाज से सवाल यह है कि टीम इंडिया मैनेजमेंट किस खिलाड़ी पर भरोसा जताएगा?