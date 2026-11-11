IND vs NZ: चौथे वनडे से पहले 2 ग्रुप्स में बंटी टीम इंडिया, देखें आखिरी 2 वनडे के लिए अपडेटेड स्क्वॉड

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की रेस में शामिल हैं। कीवी टीम जहां नंबर 1 पोजिशन पर है, तो शुभमन गिल एंड कंपनी चौथे स्थान पर है। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट खेलने हैं। फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को हर मैच में जीत हासिल करनी होगी। टीम इंडिया की एक भी हार उसे खिताबी मुकाबले की रेस से बाहर कर सकती है। यही वजह है कि वनडे सीरीज के बीच में कुछ खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वेलिंगटन रवाना हुए हैं।