U19 Asia Cup 2026: अफगानिस्तान से 9 साल पुराना हिसाब चुकता करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें दूसरा सेमीफाइनल

पहले 8 में से भारतीय टीम ने सात ट्रॉफी अपने नाम की थीं, लेकिन पिछले तीन टूर्नामेंट में भारतीय टीम दो बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन जीत नहीं पाई है। आखिरी बार भारतीय टीम ने साल 2021 के अंडर-19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। लेकिन उसके बाद से 2023 में उसे सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, तो 2024 में भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में हार गई और फिर 2025 में उसे पाकिस्तान ने खिताबी मुकाबले में 191 रन से रौंद डाला।