फिर हो सकती है भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानें कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मुकाबला?

ACC Men's U19 Asia Cup 2026: क्रिकेट फैंस को अंडर-19 एशिया कप 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों देशों की युवा टीमें खिताब जीतने के इरादे से टूर्नामेंट में उतरी हैं। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने-अपने मैच जीतने में सफल रहती हैं, तो फाइनल में दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है।