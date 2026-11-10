‘मैंने पिता से किया वादा निभाया’, भारत को अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने के बाद बोले आर्यवीर सहवाग

वहीं, अंबाती रायडू के नाम भारत की अंडर-19 टीम की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड की अंडर-19 टीम के खिलाफ नाबाद 177 रन बनाए थे। इसके अलावा, 2026 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की शानदार पारी खेली थी। वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में यूएई के खिलाफ भी 171 रनों की पारी खेली थी।