IND vs UAE, U19 Asia Cup 2026: आर्यवीर सहवाग के शतक से भारत की शानदार जीत, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ंत

इसके बाद अहमद खुद्दाद ने सातवें विकेट के लिए नूरुल्लाह अयूबी के साथ 52 गेंदों में 90 रनों की साझेदारी की। नूरुल्लाह अयूबी ने 25 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। वहीं, अहमद खुद्दाद 74 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही UAE की जीत की उम्मीदें और धूमिल हो गईं। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके। इस तरह UAE की टीम निर्धारित 50 ओवर में 239 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।