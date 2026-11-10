IND vs UAE, U19 Asia Cup 2026: आर्यवीर सहवाग के शतक से भारत की शानदार जीत, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ंत

अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। (Photo- X/@ACCMedia1)
U19 Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप का 11वां मुकाबला भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच खेला गया। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए UAE को 70 रनों से हरा दिया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 309 रन बनाए थे। जवाब में UAE की टीम 50 ओवर में 239 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।
संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ जीत के साथ ही भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ग्रुप-A में दूसरे स्थान पर रहते हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 12 नवंबर को अफगानिस्तान से होगा।
भारत से मिले 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए UAE की ओर से कप्तान अयान मिस्बाह और जैनुल्लाह रहमानी बल्लेबाजी करने उतरे। दोनों टीम का स्कोर 36 रनों तक ही पहुंचा पाए थे कि जैनुल्लाह रहमानी 16 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद यायिन राय ने कप्तान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 58 गेंदों में 25 रनों की साझेदारी हुई। कप्तान अयान मिस्बाह 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
UAE को दो झटके लगने के बाद अहमद खुद्दाद ने एक छोर संभाले रखा और भारतीय गेंदबाजों का जमकर सामना किया। हालांकि, दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने मोहम्मद नफीस के साथ चौथे विकेट के लिए 30 रन, बिलाल खान के साथ पांचवें विकेट के लिए 1 रन और उद्दीस सूरी के साथ छठे विकेट के लिए 24 रनों की साझेदारी की।
इसके बाद अहमद खुद्दाद ने सातवें विकेट के लिए नूरुल्लाह अयूबी के साथ 52 गेंदों में 90 रनों की साझेदारी की। नूरुल्लाह अयूबी ने 25 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। वहीं, अहमद खुद्दाद 74 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही UAE की जीत की उम्मीदें और धूमिल हो गईं। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके। इस तरह UAE की टीम निर्धारित 50 ओवर में 239 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।
इससे पहले UAE ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय अंडर-19 टीम की ओर से कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग बल्लेबाजी करने उतरे। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी 17 रन बनाकर आउट हो गए।
इसके बाद वीके विनीत ने आर्यवीर सहवाग का बखूबी साथ दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 183 गेंदों में 193 रनों की साझेदारी कर UAE के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। आर्यवीर सहवाग 168 गेंदों में 17 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 160 रन बनाकर आउट हुए।
आर्यवीर के आउट होने के बाद पिछले मैच में शतक लगाने वाले अर्जुन राजपूत महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद वीके विनीत भी 69 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए।
वीके विनीत के बाद यशवर्धन चौहान ने 17 रन, विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ ने 12 रन और मनल चौहान ने 1 रन का योगदान दिया। मोहित उल्वा और आर्यन सावसानी क्रमशः 7 और 2 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 309 रन बनाए।
भारत की ओर से ईशान सूद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 7 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं, मोहित, मनल, काव्या, यशवर्धन, आर्यन सावसानी और अर्जुन राजपूत ने 1-1 विकेट लिया। वहीं, UAE की अंडर-19 टीम की ओर से नसीम शाह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि हदयातुल्लाह खान, नूरुल्लाह अयूबी और अयान मिस्बाह को 1-1 विकेट मिला।
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