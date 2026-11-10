NZ vs IND 4th ODI: माउंट माउंगानुई में टीम इंडिया का रहा है दबदबा, जानें अब तक कैसा है रिकॉर्ड

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का नजारा। (फोटो- BCCI)
New Zealand vs IND 4th ODI: टी20 सीरीज जीतने के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिल रहा है। 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाने वाला तीसरा मैच बारिश से धुलने बाद टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब सीरीज के आखिरी दो मुकाबले माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले जाने हैं। न्यूजीलैंड के इस मैदान पर मेहमान टीम का पलड़ा भारी रहा है। आइये 13 नवंबर को खेले जाने वाले चौथे वनडे मुकाबले से पहले बे ओवल के रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
माउंट माउंगानुई में अब तक भारत का पलड़ा भारी रहा है। यहां उसने 3 में से 2 वनडे मुकाबले अपने नाम किए हैं। भारत ने सबसे पहले जनवरी 2019 में लगातार दो मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी। उस दौरान भारत ने एक मैच में रन चेज में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी, तो दूसरे मैच में 90 रन से मेजबान टीम को मात दी थी। हालांकि यहां फरवरी 2020 में खेले गए अपने आखिरी मैच में कीवी टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज की थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपने रिकॉर्ड को कायम रख पाता है या न्यूजीलैंड की टीम सफलता के नए आयाम गढ़ती है।
|तारीख
|विजेता
|जीत का अंतर
|11 फरवरी 2020
|न्यूजीलैंड
|5 विकेट
|28 जनवरी 2019
|भारत
|7 विकेट
|26 जनवरी 2019
|भारत
|90 रन
|तारीख
|मुकाबला
|विजेता
|जीत का अंतर
|26 अक्टूबर 2025
|न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड
|न्यूजीलैंड
|4 विकेट
|5 अप्रैल 2025
|न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान
|न्यूजीलैंड
|43 रन
|29 मार्च 2022
|न्यूजीलैंड vs नीदरलैंड
|न्यूजीलैंड
|7 विकेट
|11 फरवरी 2020
|न्यूजीलैंड vs भारत
|न्यूजीलैंड
|5 विकेट
|28 जनवरी 2019
|न्यूजीलैंड vs भारत
|भारत
|7 विकेट
|26 जनवरी 2019
|न्यूजीलैंड vs भारत
|भारत
|90 रन
|5 जनवरी 2019
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|न्यूजीलैंड
|21 रन
|3 जनवरी 2019
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|न्यूजीलैंड
|45 रन
|28 फरवरी 2018
|न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड
|इंग्लैंड
|6 विकेट
|5 जनवरी 2016
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|न्यूजीलैंड
|36 रन
|24 अक्टूबर 2014
|न्यूजीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका
|दक्षिण अफ्रीका
|72 रन
|21 अक्टूबर 2014
|न्यूजीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका
|दक्षिण अफ्रीका
|6 विकेट
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