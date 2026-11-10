NZ vs IND 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच में बदल जाएगी भारतीय टीम, रोहित शर्मा को मिलेगा नया ओपनिंग पार्टनर

न्यूजीलैंड के विकेट का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
NZ vs IND 4th ODI Playing 11 Prediction: न्यूजीलैंड और भारत के बीच जारी पांच मैचों की सीरीज अब अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। इस सीरीज के शुरुआती दो मैच भारत ने जीतकर 2-0 से बढ़त बना रखी थी, वहीं अब मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद टीम इंडिया ने सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच चौथा और पांचवां मुकाबला क्रमश: 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेले जाएंगे। जहां भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल समेत कुछ खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटेंगे। ऐसे में कप्तान से लेकर उपकप्तान तक टीम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
दरअसल, हैमिल्टन में पिछले 12 घंटों से भारी बारिश के कारण मैच पर पहले से ही संकट के बादल छाए हुए थे। हालांकि बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी तो ग्राउंड स्टाफ खेलने की जगह तैयार करने में जुट गए, लेकिन फिर से बारिश के चलते कवर्स को वापस मैदान पर लाना पड़ा। गीले आउटफील्ड की वजह से टॉस में करीब दो घंटे की देरी हुई। भारत ने लगातार तीसरी बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। लेकिन, टॉस के कुछ ही मिनट बाद फिर बारिश आ गई और पिच को कवर्स से ढक दिया गया। कटऑफ टाइम तक भी मैच शुरू नहीं होने की स्थिति में मैच को अंतत: रद्द घोषित कर दिया गया।
भारत अब आखिरी दो वनडे में अलग तरह की टीम के साथ मैदान पर उतरेगा, जिसमें श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल की जगह टीम की कमान संभालेंगे, जो अब टीम के दूसरे रेड बॉल खिलाड़ियों के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे। जबकि उपकप्तानी ईशान किशन करेंगे। उनके अलावा विकेट कीपर केएल राहुल भी रेड बॉल क्रिकेट की तैयारी के चलते चौथे और पांचवें वनडे में नजर नहीं आएंगे।
रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल