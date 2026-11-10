IND vs NZ Test: 17 साल पहले हैमिल्टन में टीम इंडिया ने रचा था इतिहास, सचिन तेंदुलकर ने दिलाई थी रिकॉर्ड जीत

भारतीय टीम ने अब तक न्यूजीलैंड की धरती पर 25 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 में टीम इंडिया को जीत मिली है, तो 10 मुकाबलों में मेजबानों ने सफलता हासिल की है। न्यूजीलैंड की धरती पर भारत के 10 मैच ड्रॉ रहे हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए, तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 65 मुकाबले खेले हैं और 22 में जीत हासिल की है। दोनों टीमों के बीच 27 मैच ड्रॉ हुए हैं और 16 मैचों में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल भी खेला गया था, जहां कीवी टीम ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था।