10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 3rd ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा मैच बारिश से धुला, वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हराना अब नाममुकिन

NZ vs IND 3rd ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच हैमिल्‍टन में खेला जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला बारिश से धुल गया है। इस सीरीज शुरुआती दो मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया की बढ़त अब अजेय में तबदील हो गई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 10 Nov 2026, 11:49 AM IST

NZ vs IND 3rd ODI

हैमिल्‍टन में बारिश के चलते रद्द हुआ भारत बनाम न्‍यूजीलैंड तीसरा वनडे। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

New Zealand vs India 3rd ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज 10 नवंबर को हैमिल्‍टन के सेडॉन पार्क में खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते यह मैच रद्द कर दिया गया। भारतीय टीम ने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी थी। इस मैच के बारिश के धुलने के बाद अब सीरीज में भारत ने अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब यहां से मेजबान न्‍यूजीलैंड की टीम अगले दो मैच जीत भी जाए, तो सीरीज में बराबरी ही कर सकती है। जबकि एक मैच जीतते ही टीम इंडिया सीरीज पर अपना कब्‍जा कर लेगी।

अब माउंट माउंगानुई में खेले जाएंगे आखिरी दोनों वनडे

हैमिल्टन में तीसरा वनडे बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला करने से पहले हालात को एक बार और फिर भारतीय समायनुसार, करीब 10.10 बजे देखा। कट ऑफ टाइम तक मैच शुरू होने की स्थिति में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों के पास जाकर उनकी सहमति से मैच रद्द करने का फैसला सुनाया। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाए। अब दोनों टीमें आखिरी दो मैचों के लिए माउंट माउंगानुई के लिए रवाना होंगी।

अब एक भी मैच रद्द हुआ तो भारत जीत जाएगा सीरीज

बता दें कि टीम इंडिया शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज में पहले से ही 2-0 की बढ़त हासिल कर चुक है। मेहमान टीम अब सीरीज नहीं हार सकती, हालांकि न्यूज़ीलैंड के पास बाकी दो मैचों को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबरी करने का मौका जरूर है। लेकिन, आखिरी दो मुकाबले में एक मैच भी रद्द या एक भी भारतीय टीम ने जीता तो वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगी।

तीसरे वनडे का इंडिया स्क्वॉड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन और कुलदीप यादव।

तीसरे वनडे का न्यूजीलैंड स्क्वॉड

विल यंग, ​​टिम सीफ़र्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल और निक केली।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.