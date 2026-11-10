NZ vs IND 3rd ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा मैच बारिश से धुला, वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हराना अब नाममुकिन

New Zealand vs India 3rd ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज 10 नवंबर को हैमिल्‍टन के सेडॉन पार्क में खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते यह मैच रद्द कर दिया गया। भारतीय टीम ने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी थी। इस मैच के बारिश के धुलने के बाद अब सीरीज में भारत ने अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब यहां से मेजबान न्‍यूजीलैंड की टीम अगले दो मैच जीत भी जाए, तो सीरीज में बराबरी ही कर सकती है। जबकि एक मैच जीतते ही टीम इंडिया सीरीज पर अपना कब्‍जा कर लेगी।