10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND U19 vs UAE U19: करो या मरो के मुकाबले भारत ने हारा टॉस, देखें दोनों की प्‍लेइंग 11

IND U19 vs UAE U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 में मंगलवार को भारत और यूएई के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 10 Nov 2026, 10:41 AM IST

IND U19 vs UAE U19

टॉस के दौरान भारत और यूएई टीम के कप्‍तान। (फोटो सोर्स: @/ACCmedia)

India U19 vs United Arab Emirates U19: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में मंगलवार 10 नवंबर को बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला है। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। टॉस जीतने के बाद यूएई के कप्‍तान अयान मिस्बाह ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। वहीं, बॉलिंग चुनने के पीछे की वजह को लेकर उन्‍होंने कहा कि टूर्नामेंट के आखिर में हमने इस ग्राउंड पर काफी खेला है और पहले बॉलिंग करना हमेशा बेहतर होता है। पहले दस ओवर में बॉल काफी मूव करती है और हम इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सेमीफाइनल को लेकर टीम के अप्रोच पर उन्‍होंने कहा कि हम बिना डरे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलने का प्लान बना रहे हैं। हम प्लेइंग XI में तीन बदलाव के साथ उतर रहे हैं।

'हम भी पहले बॉलिंग करने की सोच रहे थे'

वहीं, भारतीय कप्‍तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने कहा कि हम भी पहले बॉलिंग करने की सोच रहे थे और उन्हें शुरू में कुछ अच्छा करना चाहिए था, इसलिए हम सोच रहे थे। पाकिस्तान से हार के पॉजिटिव पहलुओं को लेकर उन्‍होंने कहा कि उस गेम से बहुत कुछ पॉजिटिव निकला और हम आज उसे हासिल करना चाहते हैं। हमारी प्लेइंग XI में बदलाव हुए है। यशवीर बाहर है, आर्यन अंदर आया है।

पिच रिपोर्ट

उम्मीद के मुताबिक मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। गर्मी है और धूप खिली हुई है, अभी हवा नहीं चल रही है। बाउंड्री की बात करें तो, यह स्क्वायर के पार 65 मीटर है। यह पिच नंबर तीन है, जहां अफगानिस्तान और मलेशिया के बीच मैच हुआ था। यह छोटा मैच था। अफगानी बॉलर्स ने कंडीशंस का फायदा उठाया। पिच पर थोड़ी नमी है, लेकिन पूरे विकेट पर घास भी है। शुरुआती घंटे में पेसर्स को मदद मिलेगी और उन्हें उन कंडीशंस का फायदा उठाना होगा। यहां पहले बल्‍लेबाजी करने वाली टीम को मदद मिलने की उम्‍मीद है। यही वजह है कि यूएई के कप्‍तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

इंडिया U19 प्लेइंग XI

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्‍तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), मनाल चौहान, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, मोहित उल्वा, इशान सूद

यूनाइटेड अरब अमीरात U19 प्लेइंग XI

मुहम्मद साद (विकेट कीपर), अयान मिस्बाह (कप्‍तान), अहमद खुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, हदायतुल्लाह खान, बिलाल खान, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदिश सूरी

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.