India U19 vs United Arab Emirates U19: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में मंगलवार 10 नवंबर को बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला है। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। टॉस जीतने के बाद यूएई के कप्‍तान अयान मिस्बाह ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। वहीं, बॉलिंग चुनने के पीछे की वजह को लेकर उन्‍होंने कहा कि टूर्नामेंट के आखिर में हमने इस ग्राउंड पर काफी खेला है और पहले बॉलिंग करना हमेशा बेहतर होता है। पहले दस ओवर में बॉल काफी मूव करती है और हम इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सेमीफाइनल को लेकर टीम के अप्रोच पर उन्‍होंने कहा कि हम बिना डरे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलने का प्लान बना रहे हैं। हम प्लेइंग XI में तीन बदलाव के साथ उतर रहे हैं।