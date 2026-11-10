टॉस के दौरान भारत और यूएई टीम के कप्तान। (फोटो सोर्स: @/ACCmedia)
India U19 vs United Arab Emirates U19: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में मंगलवार 10 नवंबर को बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला है। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। टॉस जीतने के बाद यूएई के कप्तान अयान मिस्बाह ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। वहीं, बॉलिंग चुनने के पीछे की वजह को लेकर उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के आखिर में हमने इस ग्राउंड पर काफी खेला है और पहले बॉलिंग करना हमेशा बेहतर होता है। पहले दस ओवर में बॉल काफी मूव करती है और हम इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सेमीफाइनल को लेकर टीम के अप्रोच पर उन्होंने कहा कि हम बिना डरे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलने का प्लान बना रहे हैं। हम प्लेइंग XI में तीन बदलाव के साथ उतर रहे हैं।
वहीं, भारतीय कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने कहा कि हम भी पहले बॉलिंग करने की सोच रहे थे और उन्हें शुरू में कुछ अच्छा करना चाहिए था, इसलिए हम सोच रहे थे। पाकिस्तान से हार के पॉजिटिव पहलुओं को लेकर उन्होंने कहा कि उस गेम से बहुत कुछ पॉजिटिव निकला और हम आज उसे हासिल करना चाहते हैं। हमारी प्लेइंग XI में बदलाव हुए है। यशवीर बाहर है, आर्यन अंदर आया है।
उम्मीद के मुताबिक मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। गर्मी है और धूप खिली हुई है, अभी हवा नहीं चल रही है। बाउंड्री की बात करें तो, यह स्क्वायर के पार 65 मीटर है। यह पिच नंबर तीन है, जहां अफगानिस्तान और मलेशिया के बीच मैच हुआ था। यह छोटा मैच था। अफगानी बॉलर्स ने कंडीशंस का फायदा उठाया। पिच पर थोड़ी नमी है, लेकिन पूरे विकेट पर घास भी है। शुरुआती घंटे में पेसर्स को मदद मिलेगी और उन्हें उन कंडीशंस का फायदा उठाना होगा। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मदद मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि यूएई के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), मनाल चौहान, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, मोहित उल्वा, इशान सूद
मुहम्मद साद (विकेट कीपर), अयान मिस्बाह (कप्तान), अहमद खुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, हदायतुल्लाह खान, बिलाल खान, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदिश सूरी
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