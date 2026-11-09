SMAT 2026: टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मुंबई ने बनाया टी20 टीम का कप्तान

Suryakumar Yadav Become T20 Captain:टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में वह टीम का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सूर्यकुमार ने टीम इंडिया की कप्तानी की थी और भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाया था। लेकिन उसके बाद तुरंत उनसे न सिर्फ कप्तानी छीन ली गई, बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद से लग रहा था कि सूर्या का करियर खत्म हो गया है, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बार फिर सूर्या को मुंबई का कप्तान नियुक्त किया है, जिससे अब एक बार फिर उनकी टीम में वापसी की उम्मीद जग गई है।