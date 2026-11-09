IND U19 vs UAE U19: टीम इंडिया को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट या UAE तोड़ देगी उम्मीद? जानें इस करो या मरो मुकाबले को कब और कहां देखें

यूएई ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक में उसे पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी, तो एक में उसने नेपाल को हराया था। अंक तालिका में वह तीसरे स्थान पर है, लेकिन उसके टीम इंडिया के बराबर दो अंक हैं। टीम इंडिया ने भी दो मैच खेल लिए हैं। पहले मुकाबले में नेपाल को हराने के बाद भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान से हार गई थी। हालांकि, नेट रन रेट के मामले में UAE टीम इंडिया से पीछे है, जिसकी वजह से वह तीसरे स्थान पर है। यही वजह है कि भारत और यूएई के बीच होने वाले आखिरी मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इस ग्रुप से पाकिस्तान का अगले दौर में जाना कंफर्म हो चुका है।