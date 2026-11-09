U19 Asia Cup 2026: पाकिस्तान से हार के बावजूद टीम इंडिया हासिल कर सकती है सेमीफाइनल का टिकट, जानें पूरा समीकरण

अंडर-19 एशिया कप में अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान दोनों मैच जीतकर चार अंकों के साथ पहले स्थान पर है, तो टीम इंडिया दो में से एक मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। यूएई ने भी दो मैच खेले हैं और एक में जीत हासिल की है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में वह टीम इंडिया से पीछे है, जिसकी वजह से वह तीसरे स्थान पर है। नेपाल लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और चौथे स्थान पर है। उसने अपने दोनों मैच गंवा दिए हैं।