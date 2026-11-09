NZ vs IND 3rd ODI Weather Report: हैमिल्टन में होगी चौकों-छक्कों की बरसात या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें मौसम का हाल

कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान बारिश की तीव्रता 25 से 40 मिलीमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि एक घंटे में 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इतनी तेज बारिश से मैदान गीला हो सकता है। इससे खेल लंबे समय तक रुक सकता है। यहां तक कि मैच रद्द होने की नौबत भी आ सकती है। कुछ इलाकों में बारिश निर्धारित चेतावनी स्तर को भी पार कर सकती है।