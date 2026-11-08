अब बरपेगा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कहर! हैमिल्टन में टीम इंडिया का टी20 मैच में किया था बुरा हाल

NZ vs IND 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में 10 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है। शुभमन गिल की कप्तानी में जहां भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम पलटवार कर सीरीज में अपनी चुनौती बरकरार रखना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय टीम को इसी मैदान पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बदले हुए प्रारूप में भारतीय टीम उस मुकाबले से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।