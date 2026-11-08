अब बरपेगा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कहर! हैमिल्टन में टीम इंडिया का टी20 मैच में किया था बुरा हाल

भारतीय क्रिकेट टीम। (Photo- X/@BCCI)
NZ vs IND 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में 10 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है। शुभमन गिल की कप्तानी में जहां भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम पलटवार कर सीरीज में अपनी चुनौती बरकरार रखना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय टीम को इसी मैदान पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बदले हुए प्रारूप में भारतीय टीम उस मुकाबले से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को खेला गया था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कीवी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही वजह रही कि भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी और 8 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना पाई। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर (50 रन) और ईशान किशन (61 रन) ही अर्धशतकीय पारियां खेल सके थे।
न्यूजीलैंड की ओर से एडम मिल्ने सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में महज 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनके अलावा नाथन स्मिथ ने 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि ब्लेयर टिकनर ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।
भारत से मिले 192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। शुरुआती झटकों से उबरते हुए कीवी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। इसका अंदाजा टिम सीफर्ट की पारी से लगाया जा सकता है। उन्होंने 50 गेंदों में 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से शानदार 93 रन बनाए। वहीं, डेरिल मिचेल ने 16 गेंदों में 29 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए।
इन शानदार पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने महज 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाकर मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया था। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 41 रन खर्च किए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि प्रिंस यादव ने 3 ओवर में 35 रन लुटाए। वरुण चक्रवर्ती सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 13 रन खर्च किए।
न्यूजीलैंडः विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी।
भारतः रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज।
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