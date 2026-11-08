न्यूजीलैंड दौरे पर न चुने जाने के बाद मोहम्मद शमी की टूटी उम्मीदें, कोच ने किए कई बड़े खुलासे

सिद्दीकी ने बताया कि शमी ने शायद ही कभी अपनी निराशा जाहिर की, भले ही लंबे इंतजार ने उन्हें अंदर से थका दिया हो। उन्होंने कहा, "पहले मैं उन्हें ऐसा करने से रोकता था। अब लगता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का पक्का मन बना लिया है। पिछले कुछ दिनों से वह इस वजह से काफी परेशान थे। हालांकि, उन्होंने मेरे सामने कभी खुलकर बात नहीं की और हमेशा की तरह सामान्य ही रहे। मैं उनसे कहता था कि मेहनत करना हमारा काम है, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बस खुद को फिट रखो, क्योंकि कभी भी खेलने का मौका मिल सकता है। शमी ऐसा ही करते थे। जब भी वह मेरे पास आते तो बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते। वह मुझे फोन करके बता देते थे कि आ रहे हैं और फिर बच्चे—चाहे वे बल्लेबाज हों या गेंदबाज—उनके पास चले जाते थे। वे सुबह से शाम तक उनके साथ खेलते और प्रैक्टिस करते थे।"