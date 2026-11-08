तेज गेंदबाज दीपक चाहर बने कप्तान, SMAT में संभालेंगे राजस्थान टीम की कमान

राजस्थान की टीम में दीपक चाहर के छोटे भाई राहुल चाहर को भी शामिल किया गया है। राहुल लेग स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए एक वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। दीपक के नाम 13 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हैं। खास बात यह है कि दोनों भाई रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में नहीं खेले थे। राहुल के दूसरी टीम से खेलने की चर्चा भी थी। हालांकि, अब वह राजस्थान की ओर से ही खेलेंगे।