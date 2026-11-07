हार्दिक पंड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे, क्रुणाल पंड्या संभालेंगे टीम की कमान

बता दें कि हार्दिक पंड्या को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए इंडिया ए की वनडे टीम में चुना गया था, लेकिन पिंडली में नई चोट के कारण उन्हें वापस ले लिया गया। उस समय क्रिकइन्फो को पता चला था कि हार्दिक को बॉलिंग करते समय दर्द नहीं होता था। आईपीएल के बाद से उन्होंने अपना ज्‍यादातर समय बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में बिताया है, पहले आईपीएल के दौरान पीठ में ऐंठन और फिर पैर में खिंचाव के कारण वह सीओई में रहे। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच आईपीएल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल था।