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हार्दिक पंड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे, क्रुणाल पंड्या संभालेंगे टीम की कमान

Hardik Pandya not available for SMAT: हार्दिक पंड्या का प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट में वापसी का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अब खबर आ रही है कि वह घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) तक बढ़ गई है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 7 Nov 2026, 1:41 PM IST

Hardik Pandya

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या। (Photo- IANS)

Hardik Pandya not available for SMAT: हार्दिक पंड्या कई चोटों की वजह से बाहर हैं और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपना ज़्यादातर समय बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में बिताया है। पंड्या की प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट से गैरमौजूदगी घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) तक बढ़ गई है। बड़ौदा ने टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यों वाली टीम घोषित कर दी है, लेकिन उसमें हार्दिक का नाम नहीं है। हार्दिक के भाई क्रुणाल पंड्या को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। ज्ञात हो कि पंड्या ने आखिरी बार 24 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेला था।

ऑस्‍ट्रेलिया ए खिलाफ इंडिया ए वनडे टीम में चुना गया, लेकिन फिर नाम वापस लिया

बता दें कि हार्दिक पंड्या को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए इंडिया ए की वनडे टीम में चुना गया था, लेकिन पिंडली में नई चोट के कारण उन्हें वापस ले लिया गया। उस समय क्रिकइन्फो को पता चला था कि हार्दिक को बॉलिंग करते समय दर्द नहीं होता था। आईपीएल के बाद से उन्होंने अपना ज्‍यादातर समय बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में बिताया है, पहले आईपीएल के दौरान पीठ में ऐंठन और फिर पैर में खिंचाव के कारण वह सीओई में रहे। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच आईपीएल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल था।

हार्दिक पंड्या को जल्‍द से जल्‍द नेशनल टीम में चाहता है टीम मैनेजमेंट

भारतीय टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। अब टीम इंडिया को अपना अगला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ अपने घर पर खेलना। अगले साल अफ्रीका में आयोजित होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए, भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहता था कि उसका तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जल्द से जल्द टीम में शामिल हो, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह बहुत जरूरी हैं, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप में अधूरे मन से ले जाने का सवाल ही नहीं उठता।

14 नवंबर को सैयद मुश्‍ताक अली में बड़ौदा का मुकाबला

बता दें कि बड़ौदा टीम में क्रुणाल पंड्या के अलावा, जितेश शर्मा, दीपक हुड्डा और रसिख सलाम जैसे जाने माने खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये टीम सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान का आगाज 14 नवंबर को मुंबई में चंडीगढ़ के खिलाफ करेगी।

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