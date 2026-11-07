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NZ vs IND: भारतीय गेंदबाजों ने रच दिया इतिहास, न्‍यूजीलैंड को उसके घर में सबसे कम टोटल पर किया ऑलआउट

NZ vs IND 2nd ODI: भारतीय गेंदबाजों ने न्‍यूजीलैंड की सरजमीं पर इतिहास रच दिया है। उन्‍होंने बेहद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कीवी टीम 134 के स्‍कोर पर समेट दिया है। भारत के खिलाफ न्‍यूजीलैंड का यह सबसे कम ऑलआउट टोटल है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 7 Nov 2026, 12:35 PM IST

NZ vs IND 2nd ODI

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का नजारा। (फोटो- BCCI)

NZ vs IND 2nd ODI Records: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में मेजबान की टीम को महज 134 के स्‍कोर पर ताश के पत्‍तों की तरह ढेर कर दिया है। भारत के खिलाफ कीवी टीम का यह अपनी सरजमीं पर सबसे कम ऑलआउट टोटल है। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि भारतीय बल्‍लेबाज कितने ओवर में 135 रन के टारगेट को सफलतापूर्वक चेज कर पाते हैं।

भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ा अपना 32 साल पुराना रिकॉर्ड

भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ा अपना 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब टीम इंडिया के खिलाफ ऑकलैंड के मैदान पर न्‍यूजीलैंड की टीम महज 142 के स्‍कोर पर ऑलआउट हो गई थी। बता दें कि ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में न्‍यूजीलैंड की टीम 185 के स्‍कोर पर ऑलआउट हो गई थी, अब वह कीवी टीम का घरेलू मैदान पर पांचवां सबसे कम ऑलआउट टोटल हो गया है।

NZ vs IND: भारतीय गेंदबाजों के आगे कीवी बल्लेबाजों ने टेके घुटने, ताश के पत्तों की तरह मात्र 134 रन पर ढेर हुई न्यूजीलैंड

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NZ vs IND 2nd ODI Highlights

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के सबसे कम वनडे स्कोर (घरेलू मैदान पर ऑलआउट)

क्रमन्यूजीलैंड का स्कोरमैदानसालनतीजा
1134 रनवेलिंगटन2026
2142 रनऑकलैंड19947 विकेट से हार
3157 रननेपियर20198 विकेट से हार
4168 रनवेलिंगटन20032 विकेट से हार
5185 रनऑकलैंड20265 विकेट से हार

दिग्‍गजों की लिस्‍ट में शामिल हुआ गुरनूर बराड़ का नाम

बता दें कि न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम दर्ज है। उन्होंने 2003 में ऑकलैंड में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। गुरनूर बराड़ ने वेलिंगटन में शनिवार को 30 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही वह इस लिस्‍ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

न्यूजीलैंड में भारतीय तेज गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाजी प्रदर्शन

रैंकगेंदबाजगेंदबाजी आंकड़ेमैदानसाल
1जवागल श्रीनाथ4/23ऑकलैंड2003
2गुरनूर बराड़4/30वेलिंगटन2026
3जवागल श्रीनाथ4/52नेपियर1995
4मोहम्मद शमी4/55नेपियर2014
5अर्शदीप सिंह4/70ऑकलैंड2026
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