भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का नजारा। (फोटो- BCCI)
NZ vs IND 2nd ODI Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में मेजबान की टीम को महज 134 के स्कोर पर ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया है। भारत के खिलाफ कीवी टीम का यह अपनी सरजमीं पर सबसे कम ऑलआउट टोटल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज कितने ओवर में 135 रन के टारगेट को सफलतापूर्वक चेज कर पाते हैं।
भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ा अपना 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब टीम इंडिया के खिलाफ ऑकलैंड के मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम महज 142 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी। बता दें कि ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड की टीम 185 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी, अब वह कीवी टीम का घरेलू मैदान पर पांचवां सबसे कम ऑलआउट टोटल हो गया है।
|क्रम
|न्यूजीलैंड का स्कोर
|मैदान
|साल
|नतीजा
|1
|134 रन
|वेलिंगटन
|2026
|—
|2
|142 रन
|ऑकलैंड
|1994
|7 विकेट से हार
|3
|157 रन
|नेपियर
|2019
|8 विकेट से हार
|4
|168 रन
|वेलिंगटन
|2003
|2 विकेट से हार
|5
|185 रन
|ऑकलैंड
|2026
|5 विकेट से हार
बता दें कि न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम दर्ज है। उन्होंने 2003 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। गुरनूर बराड़ ने वेलिंगटन में शनिवार को 30 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही वह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं।
|रैंक
|गेंदबाज
|गेंदबाजी आंकड़े
|मैदान
|साल
|1
|जवागल श्रीनाथ
|4/23
|ऑकलैंड
|2003
|2
|गुरनूर बराड़
|4/30
|वेलिंगटन
|2026
|3
|जवागल श्रीनाथ
|4/52
|नेपियर
|1995
|4
|मोहम्मद शमी
|4/55
|नेपियर
|2014
|5
|अर्शदीप सिंह
|4/70
|ऑकलैंड
|2026
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