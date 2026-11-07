NZ vs IND 2nd ODI Toss and Playing XI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। जहां भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गिल ने कहा हम फिर पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे। इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि आसमान बादलों से घिरा है और विकेट कवर्स के नीचे हैं। हमारी कल की प्रैक्टिस बारिश की वजह से कैंसिल हो गई थी, लेकिन हमने अच्छी तैयारी की है और हम अच्छे मूड में हैं। हम इस मैच में भी पहले वनडे वाली प्‍लेइंग इलेवन के साथ उतरना पसंद करेंगे।