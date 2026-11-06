अडंर 19 एशिया कप 2026 के दूसरे दिन भारत-पाकिस्तान की शानदार जीत, देखें अंक तालिका में कौन कहां

U19 Asia Cup 2026 Points Table Update: अंडर-19 एशिया कप 2026 में शुक्रवार को दो मुकाबले खेले गए, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमों ने अपने-अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। दिन के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने यूएई को 9 विकेट से हराया, तो वहीं टीम इंडिया ने नेपाल को 10 विकेट से रौंद डाला। इस टूर्नामेंट के तीसरे मैच में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 224 रन बनाए और अपने सभी विकेट गंवा दिए। 225 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने 37.3 ओवर में ही सिर्फ एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए उस्मान खान ने 120 गेंदों में नाबाद 139 रन की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।