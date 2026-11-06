जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी बल्लेबाजी, घरेलू टी20 टूर्नामेंट में महज 45 गेंद में लगाई सेंचुरी

बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी मेडिकल जांच हुई। इसके बाद उन्होंने करीब तीन महीने तक रिहैबिलिटेशन किया। अब वह पूरी तरह वापसी की तैयारी में जुटी हैं। जेमिमा ने घरेलू क्रिकेट में खेलना भी शुरू कर दिया है। वह सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेल रही हैं। माना जा रहा है कि वह दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भारतीय टीम में वापसी कर सकती हैं।