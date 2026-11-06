IND vs NZ: दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया ने की खास प्रैक्टिस, कोच ने बताया इसके पीछे का मकसद

India vs New Zealand 2nd ODI Update: शनिवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने खास प्रैक्टिस की। वेलिंगटन में भारतीय खिलाड़ियों को पीले रंग की गेंद से फील्डिंग प्रैक्टिस करते देखा गया, जिसने मन में कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि, अभ्यास सत्र के बाद टीम इंडिया के फील्डिंग कोच सुभादीप घोष ने इस राज से पर्दा हटा दिया।