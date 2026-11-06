India vs Nepal in U19 Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप 2026 में आज भारत और नेपाल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम 42.3 ओवर में मात्र 128 रन पर सिमट गई है। नेपाल की ओर से जहां दर्श सोनार ने सबसे ज्‍यादा 43 रन की पारी खेली है। वहीं, भारत की ओर से ईशान सूद और अर्जुन राजपूत ने तीन-तीन विकेट चटकाए हैं। अब थोड़ी में भारत की पारी शुरू होगी। जहां वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक्‍शन में नजर आएंगे।