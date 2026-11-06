क्रिस लिन से पहले भी डोपिंग में फंस चुके हैं ये 5 बड़े क्रिकेटर, झेल चुके हैं 12 महीने का बैन

डोपिंग का मतलब है कि कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को कृत्रिम तरीके से बेहतर बनाने या थकान छिपाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का इस्तेमाल करता है। ऐसे पदार्थों और तरीकों को WADA और ICC के नियमों के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी के 'ए' सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ पाया जाता है, तो उसे अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। खिलाड़ी चाहे तो 'B' सैंपल की जांच कराने का अनुरोध कर सकता है। यदि जांच में 'B' सैंपल भी पॉजिटिव पाया जाता है, तो संबंधित नियमों के अनुसार खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मामले की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबंध की अवधि अलग-अलग हो सकती है। यह कुछ महीनों से लेकर कई साल तक हो सकती है।