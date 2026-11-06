NZ vs IND 2nd ODI Wellington Rain Forecast: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 7 अक्‍टूबर को वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जाना है। ऑकलैंड में पहला मैच पांच विकेट से जीतने के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब शुभमन गिल एंड कंपनी की नजर दूसरा मैच जीतकर बढ़त को दोगुनी करने पर होगी। वहीं, मिचेल सैंटनर के नेतृत्‍व वाली कीवी टीम भी वापसी करने के इरादे से उतरेगी। लेकिन, इस मैच से वेलिंगटन के मौसम को लेकर जो खबर सामने आ रही है, वह बिल्‍कुल भी अच्‍छी नहीं है। मैच से एक दिन पहले शुक्रवार सुबह से ही वेलिंगटन में बारिश हो रही है। ऐसे में मैच के दिन शनिवार को मौसम कैसा रहेगा? आइये एक नजर इस पर डालते हैं।