भारत के खिलाफ ODI सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में बड़ा फेरबदल, घरेलू क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले निक केली की हुई एंट्री

Nick Kelly replace Devon Conway: भारत के खिलाफ पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ चुकी न्‍यूजीलैंड टीम की परेशानियां खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्‍यूजीलैंड के स्‍टार बल्‍लेबाज डेवोन कॉनवे कनकशन की वजह भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। कॉनवे और तेज गेंदबाज मैट हेनरी मैच से एक दिन पहले फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान एक-दूसरे से टकरा गए थे और बुधवार को ऑकलैंड में सीरीज का पहला मैच भी नहीं खेल पाए थे। वह अब सीरीज के बाकी मैचों में भी नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, हेनरी को कनकशन से छुटकारा मिल गया है और वे शनिवार को वेलिंगटन में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। कॉनवे की जगह निक केली को बाकी बचे सभी मैचों के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है, जिनके नाम घरेलू क्रिकेट में 10 हजार से ज्‍यादा रन हैं। हालांकि वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं।