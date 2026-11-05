IND vs NZ: 5 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीसरे स्थान पर विराट कोहली

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्जा हैं, जिन्होंने केन्या के खिलाफ 2009-10 की सीरीज में 467 रन बनाए थे। उस दौरान उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2018-19 की सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन शतकों की बदौलत 453 रन बना डाले थे। विराट कोहली ने पांचों पारियों में बल्लेबाजी की थी और दो बार नाबाद रहे थे। एरॉन फिंच 451 और सलमान बट 451 रन बनाकर चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज 448 रन बनाकर छठे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2013-14 में श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया था।