वनडे-टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीत चुकी है ये टीम, लेकिन अंडर-19 एशिया कप में अधूरा है खिताब का सपना

श्रीलंका U19 टीम (फोटो- ACC X)
U19 Asia Cup Winners: ओमान में अंडर-19 एशिया कप का 13वां संस्करण खेला जा रहा है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है, जिसने 8 बार खिताब जीता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें 2-2 बार ट्रॉफी उठा चुकी हैं और एक बार अफगानिस्तान की टीम भी चैंपियन रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टी20 और वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली श्रीलंका की टीम आज तक अंडर-19 एशिया कप नहीं जीत पाई है।
भारतीय टीम के बाद अगर कोई टीम सबसे ज्यादा बार अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, तो वो श्रीलंका की टीम है। हालांकि, जब-जब वह फाइनल में पहुंची है, तब-तब उसके सामने टीम इंडिया मिली है और हर बार उसे भारतीय टीम ने हराया है। यही वजह है कि 5 बार फाइनल खेलने के बावजूद श्रीलंका की टीम अंडर-19 एशिया कप का खिताब नहीं जीत पाई है। इसके अलावा UAE की टीम भी एक बार फाइनल खेल चुकी है, जहां उसे बांग्लादेश ने हराकर खिताब जीता था।
पहली बार अंडर-19 एशिया कप का आयोजन साल 1989 में हुआ था, जहां सिर्फ 3 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए इस टूर्नामेंट का फाइनल मेन इन ब्लू ने जीता। शुरुआती 5 टूर्नामेंट का खिताब टीम इंडिया ने जीता। इस दौरान 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला टाई हुआ था, जिसकी वजह से दोनों टीमों को ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी थी। साल 2017 में अफगानिस्तान ने कहानी बदली और खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया।
इसके बाद टीम इंडिया ने लगातार 3 ट्रॉफियां जीतीं। 2018 में श्रीलंका, 2019 में बांग्लादेश और 2021 में श्रीलंका को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। 2023 से 2025 तक 3 बार अंडर-19 एशिया कप का आयोजन हुआ, जिसमें से 2 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और दोनों बार उसे हार झेलनी पड़ी।
|वर्ष
|मेजबान देश
|विजेता
|उपविजेता
|परिणाम
|1989
|बांग्लादेश
|भारत
|श्रीलंका
|भारत 79 रन से जीता
|2003
|पाकिस्तान
|भारत
|श्रीलंका
|भारत 8 विकेट से जीता
|2012
|मलेशिया
|भारत और पाकिस्तान
|—
|मुकाबला टाई, ट्रॉफी साझा
|2013/14
|UAE
|भारत
|पाकिस्तान
|भारत 40 रन से जीता
|2016
|श्रीलंका
|भारत
|श्रीलंका
|भारत 34 रन से जीता
|2017
|मलेशिया
|अफगानिस्तान
|पाकिस्तान
|अफगानिस्तान 185 रन से जीता
|2018
|बांग्लादेश
|भारत
|श्रीलंका
|भारत 144 रन से जीता
|2019
|श्रीलंका
|भारत
|बांग्लादेश
|भारत 5 रन से जीता
|2021
|UAE
|भारत
|श्रीलंका
|भारत 9 विकेट से जीता (D/L)
|2023
|UAE
|बांग्लादेश
|UAE
|बांग्लादेश 195 रन से जीता
|2024
|UAE
|बांग्लादेश
|भारत
|बांग्लादेश 59 रन से जीता
|2025
|UAE
|पाकिस्तान
|भारत
|पाकिस्तान 191 रन से जीता
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