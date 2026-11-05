वनडे-टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीत चुकी है ये टीम, लेकिन अंडर-19 एशिया कप में अधूरा है खिताब का सपना

भारतीय टीम के बाद अगर कोई टीम सबसे ज्यादा बार अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, तो वो श्रीलंका की टीम है। हालांकि, जब-जब वह फाइनल में पहुंची है, तब-तब उसके सामने टीम इंडिया मिली है और हर बार उसे भारतीय टीम ने हराया है। यही वजह है कि 5 बार फाइनल खेलने के बावजूद श्रीलंका की टीम अंडर-19 एशिया कप का खिताब नहीं जीत पाई है। इसके अलावा UAE की टीम भी एक बार फाइनल खेल चुकी है, जहां उसे बांग्लादेश ने हराकर खिताब जीता था।