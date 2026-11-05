U-19 Asia Cup 2026: श्रीलंका ने जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत, मलेशिया को 9 विकेट से हराया

मलेशिया से 89 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की अंडर-19 टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान विरान चमुदिथा खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद रेहान पीरिस ने सेनुजा वेकुनागोडा के साथ मोर्च संभाला। दोनों ने मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए और टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी। श्रीलंका ने 13.5 ओवर में 1 विकेट पर 91 रन बनाए। रेहान पीरिस ने 45 ने 7 चौके और एक छक्के संग 54 रन बनाकर नाबाद रहे। सेनुजा वेकुनागोडा ने 35 गेंद में 4 चौके संग नाबाद 30 रन बनाए।