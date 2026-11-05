Virat Kohli की एक झलक पाने को वेलिंगटन एयपोर्ट पर उमड़ी भीड़ ने गाया बर्थडे सॉन्ग, फिर कोहली ने ऐसे जीता फैंस का दिल

टेस्ट क्रिकेट में विराट ने 123 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 46.85 के औसत से 9,230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए चौथे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वह दुनिया के दूसरे सबसे ज्‍यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 318 मैचों और 306 पारियों में 58.84 के औसत से 15,183 रन बनाए हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 55 शतक और 80 अर्धशतक शामिल हैं। वह टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 125 पारियों में 48.69 के औसत से 4,188 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 38 अर्द्धशतक शामिल हैं।