Virat Kohli के पास दूसरे वनडे में फिर इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 1 रन बनाते ही बनेंगे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

Virat Kohli ODI Records: ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की इस जीत में चेज मास्‍टर विराट कोहली ने एक बार फिर कमाल की बल्‍लेबाजी करते हुए करीब 150 के स्‍ट्राइक रेट से 74 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के साथ ही उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्‍यादा रन बनाने के रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 7 नवंबर को खेले जाने वाले दूसरे वनडे में सिर्फ एक रन बनाते ही वह कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बन जाएंगे।