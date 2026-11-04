U19 Asia Cup: पिछले 2 संस्करण से टीम इंडिया हार रही है फाइनल, जानें किस टीम का अंडर 19 एशिया कप में रहा है दबदबा

2023 में टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकी और बांग्लादेश ने फाइनल में यूएई को हराकर पहला खिताब जीता। 2024 में बांग्लादेश ने फाइनल में टीम इंडिया को हरा दिया और लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया। 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंचीं और इस बार भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। पिछले दोनों फाइनल हारने के बावजूद टीम इंडिया ने 8 बार खिताब जीता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2-2 बार चैंपियन रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने एक बार खिताब अपने नाम किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट के 5 फाइनल खेल चुका है, लेकिन उसे अभी भी पहली ट्रॉफी का इंतजार है।