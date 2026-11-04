NZ vs IND: भारत के खिलाफ कहां चूकी न्यूजीलैंड की टीम? कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताई हार की वजह

New Zealand vs India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया। वर्षा बाधित इस मुकाबले को भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करने के दौरान बारिश ने दो बार खलल डाला, जिसकी वजह से भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। भारत ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। उधर, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी टीम के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए हार की वजह बताई।