NZ vs IND 1st ODI: अंशुल कंबोज का बेहतरीन स्पेल, 2016 के बाद बने सबसे किफायती भारतीय गेंदबाज

New Zealand vs India 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।