NZ vs IND 1st ODI: अंशुल कंबोज का बेहतरीन स्पेल, 2016 के बाद बने सबसे किफायती भारतीय गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज। (Photo- X/@BCCI)
New Zealand vs India 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। वह थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड को दबाव में ला दिया। अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 7 की इकॉनमी से 70 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उन्होंने ओपनर विल यंग (9 रन), हेनरी निकोल्स (9 रन), ग्लेन फिलिप्स (30 रन) और काइल जैमीसन (1 रन) को आउट किया।
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 9.2 ओवर में 4.70 की इकॉनमी से रन खर्च करते हुए कुल 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने टिम सीफर्ट (38 रन), टॉम लैथम (3 रन) और ब्लेयर टिकनर (34 रन) को पवेलियन भेजा।
भारतीय तेज गेंदबाज आकिब नबी और स्पिनर अक्षर पटेल को इस मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि, दोनों गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की और मेजबान टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आकिब नबी ने 6 ओवर में 5.50 की इकॉनमी से कुल 33 रन दिए। वहीं, अक्षर पटेल ने 5 ओवर में 2.40 की इकॉनमी से महज 12 रन खर्च किए।
भारतीय तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज भले ही इस मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी कसी हुई गेंदबाजी के कारण न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव बना रहा। इस दबाव में उन्होंने जोखिम उठाए और अपने विकेट गंवाए।
अंशुल कंबोज की शानदार गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में महज 22 रन दिए। उनकी इकॉनमी 2.20 रही। इस दौरान उन्होंने दो मेडन ओवर भी फेंके।
यह मेंस क्रिकेट में 10 ओवर का पूरा स्पेल डालते हुए किसी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा दिए गए संयुक्त रूप से सबसे कम रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम था, जिन्होंने 2003 में ऑकलैंड में ही अपने 10 ओवर के स्पेल में 13 रन खर्च किए थे।
इसके अलावा, 22 रन मेंस वनडे क्रिकेट में साल 2016 के बाद से किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा अपने पूरे 10 ओवर के स्पेल में दिए गए सबसे कम रन हैं।
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