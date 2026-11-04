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अर्शदीप सिंह ने बल्लेबाजों पर बरपाया कहर, न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह मात्र 185 रन पर ढेर

NZ vs IND 1st ODI Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला वनडे ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने विपक्षी बल्‍लेबाजों पर जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से न्‍यूजीलैंड की टीम महज 186 रन का लक्ष्‍य ही भारत के सामने रख सकी है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 4 Nov 2026, 11:41 AM IST

NZ vs IND 1st ODI Highlights

न्‍यूजीलैंड के विकेट का जश्‍न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

New Zealand vs India 1st ODI Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह विपक्षी बल्‍लेबाजों पर कहर बनकर टूटे और अकेले ही 4 विकेट अपने नाम किए। इस वजह से न्‍यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में महज 185 रन पर ही सिमट गई। न्‍यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट ने 38 रन और ब्‍लेयर टिकनर ने 34 रन की पारी खेली है।

अर्शदीप-और बराड़ ने दिए शुरुआती 4 झटके

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट पांचवें ओवर में 22 के स्‍कोर पर खोया, जब अर्शदीप सिंह ने विल यंग को 9 रन के निजी स्‍कोर पर आउट किया। अर्शदीप ने नौवें ओवर में 40 के स्‍कोर पर हेनरी निकोल्स (9) को आउट किया, जिससे मेजबान टीम अपनी पारी की शुरुआत में ही मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद टिम सीफर्ट और डेरिल मिचेल ने पार्टनरशिप करके पारी को संभाला और न्यूज़ीलैंड को 70 रन के पार पहुंचाया। सीफर्ट ने 43 गेंदों पर 38 रन की कीमती पारी खेली, उन्‍हें गुरनूर बराड़ ने आउट किया। बराड़ ने जल्द ही एक शानदार कैच-एंड-बोल्ड कोशिश करते हुए टॉम लैथम को तीन रन के निजी स्‍कोर पर आउट कर दिया।

कंबोज ने बैक-टू-बैक दो विकेट निकाले

डेरिल मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर पारी को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा की शानदार फील्डिंग के चलते वह 41 गेंदों पर 28 रन बनाकर रन आउट हो गए। मिचेल के आउट होने से न्यूज़ीलैंड की वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद अंशुल कंबोज ने कप्‍तान मिचेल सैंटनर को चार रन पर आउट करके भारत का दबदबा बढ़ाया और दिन का अपना पहला विकेट लिया। कंबोज ने फिर से नाथन स्मिथ को सिर्फ एक रन पर आउट किया, जिससे न्यूज़ीलैंड लड़खड़ा गया।

अर्शदीप सिंह ने लिया 4 विकेट हॉल

अर्शदीप सिंह ने काइल जैमीसन को आउट करके दिन का अपना तीसरा विकेट लिया, जिससे मैच पर भारत की पकड़ और मज़बूत हो गई।
अर्शदीप सिंह ने न्यूज़ीलैंड की बैटिंग लाइन-अप को परेशान करना जारी रखा और 51 गेंदों पर 30 रन बनाकर इन-फ़ॉर्म ग्लेन फिलिप्स को आउट करके दिन का अपना चौथा विकेट लिया। अंत में ब्लेयर टिकनर ने सिर्फ 23 गेंदों पर 34 रन की कीमती पारी खेली और न्यूज़ीलैंड के स्‍कोर को 185 रन पर पहुंचाया।

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4 Nov 2026, 11:41 AM IST

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