IND vs NZ: 315 रन का था लक्ष्य, 186 रन पर गिर गए थे 6 विकेट, अश्विन-जडेजा की जोड़ी ने बचा ली थी टीम इंडिया की हार

लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा ने मैच की कहानी पलट दी। 49वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक छक्का लगाया और फिर आखिरी ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाकर मैच को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए दो रन चाहिए थे, लेकिन यहां जडेजा से चूक हो गई। हालांकि, उन्होंने एक रन लेकर मैच टाई कर दिया। इस मुकाबले में भले ही भारतीय टीम जीत नहीं पाई, लेकिन जडेजा ने जिस तरह मैच टाई कराया था, वह किसी जीत से कम नहीं था। मैच के बाद धोनी ने भी रविंद्र जडेजा की जमकर तारीफ की थी।