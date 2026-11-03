3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

वनडे सीरीज से बाहर होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को COE को घोषित किया फिट, सभी फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार

Prasidh Krishna Fitness Update: हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे लेकिन BCCI के COE ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है, जिसके बाद वह इंडिया ए स्क्वॉड से जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 3 Nov 2026, 7:58 PM IST

Prasidh Krishna

प्रसिद्ध कृष्णा (फोटो- IANS)

India Tour of New Zealand 2026: हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से चोट की वजह से बाहर होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें पूरी तरह फिट घोषित कर दी है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड ए के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी चार दिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ सकते हैं।

खेल सकते हैं अनौपचारिक टेस्ट

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 7 नवंबर से शुरू होने वाले आखिरी अनौपचारिक टेस्ट के लिए उपलब्ध प्रसिद्ध उपलब्ध रहेंगे। प्रसिद्ध (30) को 1 और 2 नवंबर को सिमुलेशन टेस्ट से गुज़रना था। अब यह जानकारी सामने आई है कि वे इन टेस्ट में सफल रहे हैं। एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में तेज़ी से अपनी पहचान बना रहे इस तेज़ गेंदबाज़ को CoE की मेडिकल टीम ने मैच में वापसी के लिए हरी झंडी दे दी है।

IND vs NZ: ऑकलैंड में टॉस होने वाला है सबसे अहम, पिछले 2 मैचों में रन चेज करने वाली टीमों का हुआ है बुरा हाल

ये भी पढ़ें
Rohit Virat

प्रसिद्ध कृष्णा को शुरू में न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन यह उनके फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर था। 30 सितंबर को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर को BCCI ने उन्हें वनडे टीम से हटा दिया। बोर्ड ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार होने से पहले, इस तेज़ गेंदबाज़ को अपने वर्कलोड को बढ़ाने के लिए कुछ और समय की ज़रूरत है।

प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए अब तक 9 टेस्ट, 30 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 32 विकेट दर्ज हैं, तो वनडे में 53 और टी20 में 9 विकेट हासिल किए हैं। 2021 में वनडे फॉर्मेट से अंतरराष्ट्रीय पिच पर कदम रखने वाले कृष्णा ने 2023 में टेस्ट और उसी साल टी20 डेब्यू किया। हालांकि तीनों फॉर्मेट में वह अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं।

नेट बॉलर से मुख्य बॉलर तक का सफर

प्रसिद्ध कृष्णा ने 78 IPL मैच भी खेले हैं और 90 विकेट चटकाए हैं। साल 2018 में RCB के इस नेट बॉलर को केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने कमलेश नागरकोटी की गैरमौजूदगी में शामिल प्रदर्शन किया और खुद की जगह टीम में पक्की की। हालांकि बाद में वह राजस्थान रॉयल्स से होते हुए गुजरात टाइटंस पहुंचे, जहां वह प्लेइंग 11 के मुख्य सदस्य बन गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

3 Nov 2026, 7:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे सीरीज से बाहर होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को COE को घोषित किया फिट, सभी फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज के शेड्यूल से खुश नहीं हैं शुभमन गिल! बताया उनके हाथ में होता तो वो क्या करते

Shubman Gill And Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs NZ: पहले वनडे में ही विराट कोहली तोड़ सकते हैं सचिन-सहवाग का रिकॉर्ड, ऑकलैंड में बनाने होंगे 139 रन

New Zealand vs India ODI Head To Head
क्रिकेट

IND vs NZ: वर्ल्डकप 2027 के लिए टीम इंडिया के टॉप 4 पोजिशन कन्फर्म, कप्तान शुभमन गिल ने किया बड़ा खुलासा

Team india ranking
क्रिकेट

IND vs NZ: ऑकलैंड में टॉस होने वाला है सबसे अहम, पिछले 2 मैचों में रन चेज करने वाली टीमों का हुआ है बुरा हाल

Rohit Virat
क्रिकेट

Women’s ODI Rankings: भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर टॉप-10 में बरकरार

WOMEN'S ODI BATTING RANKINGS
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.