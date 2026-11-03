वनडे सीरीज से बाहर होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को COE को घोषित किया फिट, सभी फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार

प्रसिद्ध कृष्णा को शुरू में न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन यह उनके फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर था। 30 सितंबर को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर को BCCI ने उन्हें वनडे टीम से हटा दिया। बोर्ड ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार होने से पहले, इस तेज़ गेंदबाज़ को अपने वर्कलोड को बढ़ाने के लिए कुछ और समय की ज़रूरत है।