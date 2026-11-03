IND vs NZ: वर्ल्डकप 2027 के लिए टीम इंडिया के टॉप 4 पोजिशन कन्फर्म, कप्तान शुभमन गिल ने किया बड़ा खुलासा

गिल ने बताया कि हमारा दुर्भाग्य है कि आईपीएल के बाद से वह अब तक भारत के लिए लिए नहीं खेल पाए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वह जल्द ही वापसी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस समय टीम इंडिया दुनिया की किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड दौरा उन युवा खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड कप खेलने का सपना देख रहे हैं। गिल ने बताया कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन कुछ हद तक न्यूजीलैंड की तरह ही है।